Cessió d’una porció de parcel·la a Sant Julià per facilitar el trànsit a la futura deixalleria comunal

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han signat aquest divendres el conveni entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria, mitjançant el qual l’Executiu cedeix una porció d’una parcel·la de la seva propietat amb la finalitat que sigui utilitzada a precari com a pas per accedir a la futura deixalleria comunal, sota un règim de provisionalitat.

La parcel·la triada pel Comú lauredià per promoure la construcció de la nova deixalleria –situada a la CG-1– confronta, per un dels costats, amb una parcel·la propietat del Govern. La parcel·la del Comú disposa d’accés rodat, tot i que, a causa de les condicions geomètriques concretes de la vialitat, l’accés de camions i altra maquinària a la nova deixalleria es veuria beneficiat en el cas que aquests vehicles poguessin transitar per una petita part, d’uns 35 m², de la parcel·la propietat del Govern, tant en la fase de construcció de la nova deixalleria, com també en la fase posterior d’explotació.

En aquest sentit, el ministre Filloy ha posat en relleu que “el conveni ajudarà als lauredians a disposar d’una millor infraestructura en aquesta matèria”.