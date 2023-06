Cessió del fons bibliogràfic Puig i Ferriol al CSJ

A l’esquerra Espot i Casadevall signataris del conveni de cessió del fons Puig i Ferriol (SFGA)

El Govern ha cedit el fons bibliogràfic del jurista català Lluís Puig i Ferriol al Consell Superior de la Justícia (CSJ); que al seu torn el posarà a disposició de juristes, investigadors i del públic en general a la biblioteca de la Seu de la Justícia. Un espai que portarà el nom de Puig i Ferriol.

L’Executiu és propietari d’aquest material –format per més de 3.000 volums de diferents gèneres jurídics, així com documents i articles de Puig i Ferriol– gràcies a la donació dels seus hereus, el desembre del 2021. Ara, amb la cessió al CSJ es té en compte l’alt l’interès col·lectiu del fons documental, per la seva qualitat i varietat, i s’aposta per la seva divulgació pública.

En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, –que ha signat avui dimarts el conveni de cessió, juntament amb el president del CSJ, Enric Casadevall– ha recordat la importància de la figura de Puig i Ferriol, que va estar estretament vinculat a Andorra; primer com a magistrat del Tribunal Superior de la Mitra des del 1974 fins al 1993 i, posteriorment, com a president del Tribunal Superior de Justícia des del 1994 fins al 2002.

“Es va convertir en un dels referents del dret andorrà i una peça clau en la consolidació de la nostra jurisprudència”, ha afirmat Espot, que ha destacat que “Lluís Puig i Ferriol perdurarà en la memòria de magistrats, jutges, advocats i de la societat en general”. D’aquesta manera, el cap de Govern ha volgut reconèixer “la seva tasca per la societat andorrana” i “la important empremta que va deixar en el dret andorrà”. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, també ha assistit a l’acte de cessió.