Cesària o part vaginal? Quin és millor?

El part vaginal és un procés totalment natural per al qual estan preparades totes les dones, per la qual cosa sempre aquest tipus de naixement és el més recomanable. Ara bé, en un 10-15% dels parts, es fa necessari recórrer a la cesària, per a assegurar la salut del bebè o de la mare.

Les situacions més habituals perquè els metges optin pel naixement per cesària són:

Existència de càncer en el coll uterí, així com infeccions vaginals.

Embarassos múltiples.

Cardiopaties o Eclàmpsies.

Pelvis estreta o detenció de la dilatació.

Anormal freqüència cardíaca del bebè o detecció de sofriment del fetus.

Desenvolupament anormal de l’espina bífida.

Hidrocefàlia.

Prolapse del cordó umbilical.

Hemorràgia vaginal important.

Part prematur.

Mala posició del bebè.

Més de dos embarassos previs amb cesària.

Despreniment de la placenta.

Els avantatges que té la cesària sobre el part natural són les següents:

Part més ràpid i menys dolorós.

Es pot triar la data del naixement.

No sol haver-hi risc de sofrir incontinència urinària perquè no es danyen els músculs ni els teixits de la pelvis.

Menys complicacions i esforç per al bebè. No obstant això, cal tenir en compte que com qualsevol operació, la recuperació és més lenta fins a obtenir una total cicatrització interna (fins a divuit mesos), per la qual cosa es recomana descansar mínim un any entre un embaràs i un altre.

Però a més, la cesària implica:

No és aconsellable tenir més de dos parts amb aquest mètode.

No fer activitats físiques ni esforços en les vuit setmanes següents al part.

Major risc d’infeccions.

Com que no es genera oxitocina amb la cesària, la lactància materna pot no ser possible.

Cal tenir en compte, no obstant això, que el fet de tenir un part per cesària, no implica que els següents també hagin de ser així, tot dependrà de com estigui feta la incisió i de la raó per la qual s’hagi produït l’operació. No és el mateix fer-la perquè el nen vingui de natges (la qual cosa no té per què repetir-se) a tenir la pelvis estreta, entre altres exemples.