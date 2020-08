Cerveses artesanes de l’Alt Pirineu i Aran s’adhereixen a la campanya ‘Cobeer-19’

Un total de 46 firmes de cervesa artesana d’arreu de l’Estat espanyol, de les quals 32 són de Catalunya, s’han adherit a la campanya ‘Cobeer-19’, que té com a objectiu recaptar fons per a la lluita contra la COVID-19 i destinar-los a projectes locals de les poblacions o comarques on estan ubicades. Cada marca hi ha destinat un dels seus productes i dedicarà a aquesta causa el 19% dels beneficis que n’obtinguin.

Entre els participants hi ha de moment dues marques de cervesa de l’Alt Pirineu i Aran: CTretze, amb seu a la Pobla de Segur, i REFU Fábrica Alternativa, que té les seves instal·lacions al municipi aranès de Bossòst. Concretament, CTretze ha anunciat que destinarà el 19% dels seus beneficis a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, per seguir lluitant contra el coronavirus al Pallars. I REFU dedicarà l’aportació al banc d’aliments de la Val d’Aran.

Mitjançant el perfil que la campanya ‘Cobeer-19’ ha creat a Facebook, les empreses que hi col·laboren també donen a conèixer els seus projectes i les cerveses específiques que han preparat per a l’ocasió. Així, CTretze ha presentat una IPA “de manual”, amb una combinació de llúpols de la qual en treuen el millor resultat. I REFU hi ha aportat una Oatmeal Pale Ale plena d’aromes a malta i cítrics, de cos lleuger i ideal per a l’estiu.

David Serrano, promotor del projecte COBEER-19 i fundador de REFU, ha explicat que té com a objectiu “demostrar la unitat del sector cerveser artesà en un moment de crisi com l’actual“. La idea va sortir de l’Aran i ràpidament es van unir al projecte cerveseres d’arreu de l’Estat. Cada cervesera elabora una varietat dedicada al COBEER-19 o en dedica una ja existent. El client pot identificar aquesta cervesa, ja que porta un adhesiu a l’ampolla. Serrano ha explicat que amb aquesta iniciativa també es busca fer arribar al consumidor la importància del consum local i de proximitat.

Entre les productores artesanes que s’han promocionat fins ara a través de ‘Cobeer-19’ hi ha d’altres marques ja conegudes per als aficionats catalans a la cervesa, com són Ales Agullons, Bertus, Cornèlia, Espina de Ferro, La Pirata, La Sitgetana, Moska, Ratpenat, Poch’s, Segarreta, Barcelona Beer Company i Espiga. De fora de Catalunya hi ha firmes com 3 Monos, Bidassoa, Cierzo i Mala Gissona.