Cercar l’amor desesperadament

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’amor és una barreja d’emocions que produeix una sensació d’eufòria i, per tant, quan estem enamorats vivim en un estat d’optimisme i alegria. Però, també s’ha de ser conscient que és un sentiment sorgit, no creat per ningú. És a dir, no podem fabricar-lo, atès que les emocions són innates i només fan efecte quan sorgeixen de manera espontània. Estem amb l’altra persona i ens transmet aquesta sensació, però és química i, a més, és inevitable, no podem evitar-ho. Així doncs, no podem pretendre que algú que no sent res per nosaltres, ens estimi, és il·lògic, com a molt, pot apreciar-nos i d’aquí bé la famosa frase “et veig com un amic o una amiga”, entre nosaltres mai hi haurà res.

Però, tot i aquesta rotunda afirmació, hi ha qui es resigna a acceptar-ho i insisteix en la fabricació de l’amor. Està cercant l’amor de l’altra persona desesperadament i malauradament, ho està convertint en una necessitat i com a tal, quan tenim mancances emocionals, la nostra ment es trastorna i ho reflecteix amb la tristesa, melancolia, depressió, ansietat, etc. Un conjunt d’emocions i sentiments que acaben afectant-nos físicament: cansament, mals de cap, d’estómac, hipertensió, estrès, etc.

Això per una banda i, per l’altra, està la gent addicta a aquest sentiment, a estar enamorada perquè anhela estar eufòrica i despreocupada. És a dir, està buscant repetir la sensació que va tenir amb la persona estimada, però amb algú diferent i, per tant, està obviant que no té les mateixes aspiracions personals, ni motivacions com per a actuar de la mateixa manera donat que, tots som diferents, per molt que ens puguem assemblar.

Aquesta persona desesperada renunciarà a si mateixa, a les seves aficions i plaers, només per a tornar a sentir l’amor i, això, es tradueix en un fracàs amorós darrere d’un altre. En comptes d’enamorar-se del seu propi estil de vida, de la seva manera de ser i, així viure eufòricament sense dependre de ningú altre que d’ella mateixa, s’enfoca a trobar la sensació externament.





