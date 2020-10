Centenars de voluntaris participaran en quatre accions de neteja dels rius del Pallars Sobirà

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha donat un nou impuls a la millora ambiental i paisatgística dels entorns fluvials de la comarca, aportant una subvenció FEADER de més de 7.100 euros al projecte IniciativaRius, liderat per l’Associació Esportiva Pallars.

L’objectiu és multiplicar les accions de neteja d’aquests espais i crear una xarxa de persones voluntàries que participin de manera continuada en el temps per contribuir a la preservació d’aquests rius. I és que són un recurs molt important a la comarca tant des del punt de vista del desenvolupament econòmic local (el sector esportiu, turístic, de la pesca continental, hidroelèctric i agrícola) com mediambiental. En aquest sentit, els seus boscos de ribera son hàbitats cabdals, d’interès comunitari per a la UE, i acullen espècies amenaçades com la llúdriga i l’almesquera.

L’Associació ha estat pionera en la neteja del riu Noguera Pallaresa i des de l’any 2005 hi dur a terme accions de neteja any rere any. Concretament, al tram clàssic i comercial de la Noguera Pallaresa, des de Llavorsí fins a l’Argenteria (entrada al congost de Collegats). Ara, gràcies al projecte IniciativaRius i l’aportació del parc natural, les accions es podran estendre a més rius de la comarca. Hi col·laboren també el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els ajuntaments de Sort, Alins, Lladorre i Vall Cardós, Endesa, Rafting and Company, The River Guides, el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Bombers.

Quatre accions a l’octubre

Les quatre accions previstes aquest mes compten també amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, que ha cedit els guants i bosses per a dur a terme les recollides, en el marc del projecte ‘Let’s Clean up Europe’. Les accions programades per aquest octubre són les següents:

Dimarts 20: Es pretén conscienciar els més petits de la defensa del medi a través de l’acció directa. Durant el matí, escolars del Col·legi Àngel Serafí Casanovas de Sort dels cursos de 4t, 5è i 6è, mestres i tècnics de l’associació, es dividiran en 6 grups i faran una neteja de diversos punts del Noguera Pallaresa al seu pas per Sort (camp d’eslàlom l’Aigüerola, zona de les Vernedes i zona dels rul·los del Mundial). També es farà un registre de camp per veure la tipologia de les restes que es recullen. A part de la recollida s’impartiran tallers i classes de recollida selectiva a les aules. El mateix es preveu fer pels alumnes de l’Escola CEIP d’Alins, al Noguera de Vallferrera, amb infants i alumnes de l’escola CEIP Minairons de Ribera de Cardós, al Noguera de Cardós.

Totes les deixalles recollides durant les 4 accions quedaran exposades a la plaça Caterina Albert del 20 al 31 d’octubre, com a acció de conscienciació directa adreçada a tothom que no pot participar en les neteges.

Per a participar en el projecte IniciativaRius.org cal omplir la butlleta d’inscripció a la pagina web de l’entitat.