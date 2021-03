Units a Jesucrist, celebrem la Setmana Santa! Si hi entrem, viurem dies molt decisius per a la vida de la gràcia. Estem encara dins una pandèmia cruel i dolorosa. És molt dur tot el que ens passa arreu del món. I entre nosaltres encara ens modifica el diumenge de Rams, sense processons pels carrers ni trobades grans de les famílies. No tindrem processons i les celebracions presencials, seran contingudes. Tampoc no cantarem Caramelles per escampar l’alegria del Ressuscitat. Però enmig d’aquesta feblesa que ens agermana a tota la humanitat, tenim la presència ben real del Crist Mort i Ressuscitat, que continua sofrint en els malalts, en els ancians, en les famílies amb problemes, en els treballs que es perden, en els qui estan sols, o que moren i són enterrats en soledat… També és ben cert que tenim una solidaritat renovada de moltes persones que lluiten i ofereixen els seus serveis, que estimen i fan esforços per superar les condicions adverses. Tenim l’esperança que brolla de la fe en Crist Salvador. Aquest és el nostre tresor.

Celebrem la victòria de Crist brandant els rams al nostre Rei! Tota aquesta Setmana farem memòria creient i agraïda del do de la Vida Nova del Crist. Per això ens cal ser humils i senzills, com els infants, i rebre i acollir el Senyor, amb el compromís de seguir-lo sempre amb fidelitat.

Celebrem la victòria de Crist que en el Crisma i els Olis sants beneïts a la Missa Crismal, i amb el presbiteri diocesà renovant coratjosament les seves promeses sacerdotals, prolongaran la santificació pasqual de tots els fidels, en tots els temples de la Diòcesi, al llarg de l’any.

Celebrem la victòria de Crist que ens ofereix el perdó del Pare. Mirem de viure, en aquests dies, la celebració del perdó sacramental, que restaura en nosaltres la imatge de fills perdonats per la misericòrdia del Pare del cel.

Celebrem la victòria de Crist que el Dijous Sant ens fa el do de l’Eucaristia que perpetua la Pasqua i ens omple de la caritat del Crist, que s’abaixa fins a rentar els peus dels apòstols i ens dóna el manament nou.

Celebrem la victòria de Crist que el Divendres Sant reviu la seva Passió i la seva Mort, quedant-nos amb Maria i el deixeble que Jesús estimava al peu de la Creu. Adorem la Creu que omple de sentit el sofriment i ens dóna esperança.

Celebrem la victòria de Crist perquè Dissabte Sant, en silenci, confiarem i pregarem, esperant que Déu no abandona mai el seu Fill, i el Ressuscitarà d’entre els morts, obrint la nostra esperança a la vida nova dels ressuscitats.

Celebrem la victòria de Crist perquè, com en un nou baptisme, serem totalment renascuts a la Vetlla Pasqual i, el Diumenge de Pasqua, assaborirem l’Amor que tot ho venç, sense deixar de cantar l’Al·leluia, perquè Crist ha vençut, ha ressuscitat, i tot ha estat renovat.

Entrem amb Jesús a Jerusalem, i visquem cristianament aquesta setmana fent una mica d’esforç per assistir presencialment a les celebracions, seguint-les amb devoció. Joiosa Setmana Santa!