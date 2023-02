Celebració dels Encants de Sant Antoni a Escaldes-Engordany

Cartell dels Encants d’Escaldes-Engordany (Comú d’Escaldes)

Quan s’apropen les dates de la Candelera, la parròquia d’Escaldes-Engordany torna a celebrar els Encants de Sant Antoni. Aquest any, la jornada tindrà lloc aquest diumenge, 5 de febrer, a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir, a les 11.30 hores.

Seguint la tradició, se subhastaran lots al més-dient de productes artesans derivats del porc portats per la gent del poble uns dies abans com llonganisses i bulls, coques masegades, de llardons, orelletes…

Aquest any, els tradicionals lots de productes artesans d’Andorra, com la mel i les confitures, també se sortejaran entre les persones que hagin adquirit les butlletes als diversos comerços de la Part Alta adherits a la iniciativa per un preu de 5 euros. No faltarà el lot especial de la Candelera per a poder preparar creps a casa.

La recaptació anirà destinada a Càritas Parroquial per a les seves obres socials. Com a cloenda, l’Esbart Santa Anna oferirà balls típics que afegiran la nota festiva a aquesta tradició i al qual seguirà un aperitiu amb regust d’abans. En cas de mal temps, l’acte es traslladarà a la Biblioteca (Av. Carlemany 30).