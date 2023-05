Celebració del 10è aniversari del conjunt PD Pollastre a la Seu

Cartell anunciador del concert, a la Seu, “De desastre en desastre” (RàdioSeu)

El carrer de Capdevila de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte una actuació de PD Pollastre que servirà per a celebrar el 10è aniversari d’aquest conjunt, que al llarg d’aquests darrers anys ha animat diverses festes majors i activitats arreu de l’Alt Urgell i altres comarques catalanes. La sessió, amb accés gratuït, començarà a les 6 de la tarda, enfront de l’Ateneu Alt Urgell.

A més de PD Pollastre, la festa, sota el lema ‘De desastre en desastre’, tindrà com a convidats els artistes Gitano de Balaguer i Renato al Aparato, que s’afegiran a la celebració amb les seves actuacions. Des de l’organització han animat a gaudir d’aquesta jornada, que servirà per a recordar aquesta dècada de trajectòria. També hi haurà servei de menjar, amb la col·laboració del Cau de la Seu.

Des de PD Pollastre, en una entrevista a RàdioSeu, han recordat que la idea va néixer de Quelcom Es Cou, un esdeveniment que van impulsar col·lectius juvenils de la Seu i en què la baixa d’última hora d’un discjòquei va motivar la creació d’aquest conjunt de posa-discs (PD), que aquell dia va aprofitar unes disfresses de pollastre que tenien a casa i que s’han convertit en un emblema de les seves singulars actuacions. La idea va agradar i van començar a fer actuacions en altres poblacions. Aquests anys calculen que ja han fet més d’un centenar de sessions.





Xerrada sobre habitatge i festa dedicada a Bretanya

La festa forma part de l’agenda de l’Ateneu Alt Urgell per aquest mes de maig, que començarà aquest dissabte mateix al migdia (12.00 h) amb una xerrada titulada ‘Organització en clau d’habitatge al Pirineu’, en què hi intervindran representants dels recentment creats Sindicats d’Habitatge del Pallars Sobirà i de la Cerdanya. La setmana vinent, el dia 10 de maig a les 8 del vespre, hi haurà una cantada de cançons tradicionals.

L’agenda continuarà el dia 19 amb una festa dedicada a Bretanya, que inclourà un taller de danses celtes. El dia 20 al migdia (12.30 h), l’Hora del Conte presentarà Què passa quan…, explicat per la seva autora, Marina Viscido. I el mateix dia, a les 8 del vespre, es farà una xerrada sobre la pròxima edició del Festival 7 Inferns, que inclourà una actuació per part de l’Associació 7 Inferns Jazzfolk. La setmana següent, dimecres 24 a les 8 del vespre, hi haurà una nova cantada tradicional. I el dia 25 al vespre, 2un cafè filosòfic”. Finalment, divendres 26 (19.30 h) es presentarà el projecte FESS Rural.