CCIS: Retail tour, a Tòquio, per a inspirar el sector comercial amb les tendències més innovadores

Panoràmica de Tòquio (Unsplash)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza del 3 al 7 de novembre un retail tour a una de les ciutats més innovadores del món, Tòquio. Amb l’objectiu d’oferir inspiració i eines pràctiques per a la transformació del comerç andorrà, el programa s’adreça a empreses, marques i entitats que vulguin anticipar-se a les tendències, repensar l’experiència de compra i consolidar Andorra com una destinació comercial de referència al sud d’Europa.

“Tòquio és molt més que una ciutat: és un escenari viu on la innovació, l’eficiència i l’estètica convergeixen amb una naturalitat que defineix els nous paradigmes del comerç”, assenyalen des de la Cambra de Comerç.

En aquest context, aquest retail tour proposa una immersió guiada i estratègica per a entendre com es dissenyen els espais comercials del futur, com es connecta emocionalment amb el client i com es poden adaptar aquests models a la realitat d’Andorra. A més, es realitzaran visites guiades a concept stores i espais de venda pioners, sessions diàries per a compartir impressions i reflexionar col·lectivament amb temps lliure per a descobrir recomanacions personalitzades segons el sector de cada participant.

Els participants estaran acompanyats per dues professionals de reconeguda trajectòria. Maria Segarra, experta en desenvolupament empresarial i territorial, lidera des del 2015 Intueri Consulting, des d’on assessora institucions i empreses en estratègies de comerç, turisme i identitat territorial. Al seu costat, Stella Canturri, responsable de formació, comerç i turisme de la CCIS, serà l’enllaç directe per a garantir el bon funcionament del programa i l’adequació als objectius de cada participant.

Aquesta serà la segona vegada que la Cambra organitza un retail tour a Tòquio, la primera vegada va ser el juny de 2015 amb la participació de 23 comerciants. Les inscripcions per aquest viatge estan ja obertes i es poden formalitzar a través de la CCIS.