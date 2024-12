Cava (Alt Urgell) es manté entre els municipis menys poblats de Catalunya

Una imatge del Querforadat al municipi de Cava (RàdioSeu)

El municipi alturgellenc de Cava es manté com el menys poblat a la zona de l’Alt Pirineu i Aran i és igualment entre els cinc menys poblats de tot Catalunya, segons una actualització de dades que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en base a les dades més recents dels padrons municipals facilitats pels ajuntaments consultats.

Amb tot just 40 habitants censats, Cava ocupa el quart lloc de municipis catalans menys poblats, una posició que comparteix amb Forès (Conca de Barberà). El terme del Baridà ja figurava entre els més petits en cens ara fa dues dècades, al 2004, tot i que en aquell moment tenia 60 empadronats, una vintena més que ara.

Segons aquesta nova llista, actualment el terme municipal del país amb menys població fixa és una altra població de muntanya: Sant Jaume de Frontanyà, amb només 27 habitants. Aquest municipi del Berguedà ja havia ocupat el primer lloc per la cua entre l’any 2000 i el 2017, quan va passar-ho a ser una altra població del Berguedà: Gisclareny. Darrerament, però, aquest terme situat a prop del Pedraforca s’ha recuperat lleugerament i ara ocupa el segon lloc per la cua (30 habitants), seguit en sentit invers per la Febró (Baix Camp), que en té 36.

I ja per sota de Cava i de Forès, en sisè lloc dels indrets menys poblats hi apareixen encara dos municipis més de la comarca del Berguedà: Fígols, que té censats 42 habitants, i la Quar, amb 44. Més avall (sempre en sentit invers), entre els 15 ajuntaments amb menys població censada n’hi ha tres més del Pirineu: en 10è lloc, Bausen (60); i compartint l’11è lloc, un altre poble aranès, Arres, i el municipi pallarès d’Esterri de Cardós, amb 63 habitants cadascun. També a prop de la comarca de l’Alt Urgell, Tiurana és en 14è lloc (67).

En espera que es confirmin els nous censos, i amb dades de l’any passat, entre els municipis de l’Alt Urgell que figuren entre els menys poblats de Catalunya -amb menys de 100 habitants- també hi ha Arsèguel (que al 2023 comptabilitzava 77 veïns) i Cabó (99).