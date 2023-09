Causa molèsties en un local i injuria i desobeeix la Policia

Un home emmanillat (iStock)

Diumenge a la matinada, a les 4:25 hores, a Andorra la Vella, la Policia va detenir un home, veí de les valls, de 36 anys d’edat, per desobediència i injuries als agents que es van desplaçar fins al lloc dels fets. El requeriment es va fer per part del personal d’un local d’oci, ja que hi havia dos homes que alteraven l’ordre en l’interior del recinte.

Els membres del Cos de l’ordre van interpel·lar als interessats, els quals, estaven en un estat d’embriaguesa evident. Els individus en qüestió van desobeir reiteradament els manaments donats de marxar del lloc. Finalment ho van fer, no obstant, posteriorment, la persona detinguda va tornar a ser controlada a les proximitats del lloc dels fets, ja que estava proferint injuries envers els funcionaris actuants.