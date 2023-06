“Cau” un altre home vinculat a la macrooperació Big Bang

Vídeo de quan va ser intervinguda la droga al Pas (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dijous, al matí, al Pas de la Casa, un home de 43 anys vinculat a la macrooperació antidroga ‘Big Bang’, que es va efectuar a finals del passat mes de març a la localitat encampadana i que va permetre comissar una de les quantitats més importants de cocaïna segrestada mai al país.

La investigació arran d’aquesta operació ha permès arrestar, per ordre judicial, aquest altre implicat -el cinquè- en la xarxa de tràfic de droga que actuava en diversos punts de venda al Pas.

En l’operació ‘Big Bang’, la Policia va confiscar un total de 342 grams de cocaïna, tant en roca com en dosis preparades per a la venda, 26 grams de metamfetamina, 342 grams més d’haixix, 70 grams de marihuana i alguna petita quantitat d’èxtasi. A més, en els registres es van trobar més de 17.600 euros en efectiu, una màquina per comptar bitllets, cinc bàscules de precisió i estris destinats al tràfic d’estupefaents. Hi van intervenir una vintena d’efectius de l’àrea de Policia Judicial amb el suport dels guies canins.