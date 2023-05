“Cau” el membre d’una banda de contraban de tabac

L’actuació de la Policia i la Duana permeten el decomís d’una gran quantitat de tabac per al contraban (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquest dijous, al Pas de la Casa, un home, de 36 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. L’arrest es va produir en el marc d’una operació que va permetre identificar un pis a tocar de la frontera amb França on s’emmagatzemava i preparava el tabac per al contraban. L’home va ser detingut després de diverses vigilàncies, en col·laboració amb agents de Duana, en les quals es van detectar moviments sospitosos.

En el registre a l’apartament, la Policia va comissar 1.870 paquets d’un valor de 6.908 euros i dues bosses de lona a punt per a ser lliurades a altres presumptes contrabandistes amb 1.800 paquets més, valorats en 6.650 euros. Per tant, el total del tabac decomissat ascendeix a 3.670 paquets d’un valor de 13.560 euros. El detingut formaria part d’una banda organitzada que hauria anat adquirint el tabac fent petites compres en diferents establiments, molt probablement sense sobrepassar el límit legal de venda.