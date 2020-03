El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous en roda de premsa que ha donat “ordre de cessament de l’activitat dels centres educatius i universitaris a partir de demà mateix”. Així ho ha posat de manifest en una compareixença que s’ha dut a terme després de la reunió del Consell Assessor del pla PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, on s’ha posat de manifest que el govern català prendrà un conjunt de mesures per mitigar la propagació del coronavirus.

El cap de l’Executiu de Catalunya ha comparegut acompanyat dels consellers d’Interior i de Salut, Miquel Buch i Alba Vergés, i ha posat en relleu que aquesta tarda se celebrà un Consell Executiu extraordinari a les 19:00 hores al Palau de la Generalitat, on es prendran “decisions d’acompanyament i desplegament” d’aquestes mesures. “Som en una situació extraordinària que requereix la col·laboració de tothom i una dosi de comprensió també extraordinària. La societat catalana donarà exemple de la seva capacitat de superació. No en tenim cap mena de dubte”, ha deixat clar el president, que ha demanat “la màxima col·laboració a la ciutadania i a totes les institucions. Ara és l’hora de pensar pel bé de tota la gent, tota la societat”. En aquest sentit, el cap del Govern ha emplaçat tothom “a abaixar el ritme per poder contenir la pandèmia i evitar el col·lapse del sistema sanitari” .

El conseller Buch ha confirmat que “passem el Pla PROCICAT a fase d’Emergència 1 i posem en marxa mesures per garantir tots els serveis bàsics i dotar-los de recursos per evitar que arribin al col·lapse“. El titular d’Interior ha concretat que els plans d’emergència són adaptables i que “en les properes hores podem prendre mesures diferents”.

Finalment, Buch ha afegit que “les mesures dictades no busquen crear malestar, com més riscos correm, més en risc posarem la població“.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que l’actuació es duu a terme de manera preventiva, per tal “de mantenir el nostre sistema sanitari preparat i evitar que se’ns compliqui la situació actual. Per això hem de reduir el ritme del país i evitar els riscos de contagi”, ha remarcat. En aquest sentit, la titular del departament ha deixat clar que es prendran “totes les mesures necessàries per protegir els nostres ciutadans i sobretot les persones vulnerables”.

La mesura també afecta aquells alumnes andorrans que segueixen els seus estudis en centres de la Seu d’Urgell i comarca, així com tots els universitaris que estudien a Catalunya.