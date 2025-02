Catalunya simplifica els processos administratius de l’àmbit agrícola, ramader i forestal per a reduir la burocràcia

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un paquet de mesures urgents que permetrà la simplificació de més d’una vintena de tràmits administratius corresponents als àmbits de la ramaderia, l’agricultura, el regadiu, la gestió forestal i l’activitat cinegètica. D’aquesta manera, el Govern català vol donar suport al sector primari amb la revisió de certes traves burocràtiques que afecten les activitats del sector agrari i agroalimentari que, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, es poden reduir o simplificar.

L’activació d’aquestes mesures urgents forma part de l’estratègia aprovada pel Govern català de reforma i millora dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya, que inclou un pla de xoc que té com a objectiu prioritari transformar els procediments administratius en serveis àgils, digitals i centrats en les necessitats de les empreses. El sector agroalimentari és el primer dels sectors econòmics a posar en marxa la revisió dels processos administratius implicats en les seves activitats.





Ramaderia i agricultura

Entre els tràmits simplificats destaquen els corresponents al Decret de dejeccions ramaderes i al Programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Les modificacions en aquesta norma permetran:

. Eliminar el límit del nitrogen de referència per a la gestió de les dejeccions, amb l’establiment d’un mecanisme més precís i adaptat a cada explotació que contribueixi a la reducció de la contaminació per nitrats.

. Exempció de l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants (LGF) als agricultors que gestionin un quadern d’explotació digital.

. Exempció de la presentació de la declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats als agricultors que gestionin un quadern d’explotació digital.

. Suprimir el requisit de disposar de pla de gestió agrària als gestors de residus que tracten dejeccions ramaderes amb destí a aplicació agrícola.





Altres tràmits relacionats amb l’agricultura i la ramaderia que seran revisats, més enllà dels relacionats amb el Decret de dejeccions ramaders, són:

. Facilitació del tràmit d’autorització de determinats projectes de plantes de biogàs per digestió anaeròbica a partir de dejeccions ramaderes i residus orgànics.

. Recuperació de la tramitació íntegra del Registre d’explotacions ramaderes a través del sistema de Gestió telemàtica ramadera (GTR).

. Supressió de la taxa per al certificat sanitari de moviment associat al moviment de bestiar en situació de declaració oficial de malaltia.

. Creació d’una nova categoria de petites explotacions de caràcter familiar i definir les mesures de suport i simplificació administrativa que els són d’aplicació. L’objectiu és establir polítiques adaptades a la seva realitat i protegir i reconèixer aquest model agrari com a garant de la sostenibilitat territorial, així com afavorir el relleu generacional i la fixació de població a l’entorn rural i contribuir a reforçar circuits curts de comercialització, entre d’altres.

. Explotació agrària prioritària: s’impulsa un projecte de revisió i optimització del procés de qualificació d’explotacions agràries prioritàries per facilitar l’accés dels agricultors als beneficis fiscals i al tracte preferent en la concessió d’ajuts.

. Redisseny complet dels tràmits vinculats amb el material vegetal i la biodiversitat: previst per a l’últim trimestre de l’any 2025, l’objectiu és permetre una relació integral des d’un únic entorn, que faciliti una gestió més eficient i un servei més adaptat a les necessitats de les persones operadores. També es redissenyaran els serveis vinculats a la maquinària agrícola per a promoure’n la digitalització completa, l’automatització de comprovacions, la integració de dades amb sistemes externs i la millora en el procés de certificació.

. Regadius: exempció a les comunitats de regants de l’obligació d’aportar un aval abans de l’inici de determinats projectes d’obres a les comunitats de regants que compleixin determinats requisits.





Caça i pesca

. Redisseny del servei d’obtenció de llicències de caça i pesca: S’implantarà un nou sistema de sol·licitud que facilitarà la gestió integral de tot el procés des d’un mateix sistema i que permetrà la integració de les llicències de caça i pesca des del mòbil.





Prevenció, incendis forestals i boscos

. Exclusió de les zones forestals aïllades de menys d’una hectàrea del càlcul de la distància de l’àrea d’influència forestal.

. Es revisarà, durant el segon trimestre de 2025, el procés d’autorització i comunicació d’activitats amb risc d’incendi forestal, per a assolir una gestió més àgil i efectiva, tot mantenint els estàndards de seguretat necessaris per a la protecció de l’entorn natural.

. També es promou la simplificació i agilització del procés de rompudes forestals, per a facilitar la gestió sostenible de les rompudes sense comprometre la protecció ambiental ni l’activitat productiva, amb l’objectiu de simplificar i agilitar-ne el procediment i millorar la coordinació entre unitats administratives implicades.





Més recursos, més proximitat i una atenció reforçada al sector

Entre les mesures aprovades també s’inclou un conjunt d’accions destinades a millorar l’eficiència de l’atenció a l’agricultor i al ramader, entre les quals destaca la posada en marxa d’un portal d’accés unificat per al sector agroalimentari. Es tracta de Rural Data, una aplicació per a facilitar la gestió i reduir càrregues administratives a través de la integració amb l’àrea privada de Canal Empresa i el Directori d’Empreses, Establiments i Registres. El nou portal disposarà de funcionalitats per a rebre avisos i alertes de manera clara i unificada, i garantir una millor governança de les dades per a facilitar processos com el preemplenament i la proactivitat de l’Administració envers la persona administrada.

Per a millorar l’atenció al sector, s’establirà un calendari únic de controls que permeti agrupar i coordinar les inspeccions administratives al sector agrari, evitar duplicitats i minimitzar l’impacte sobre l’activitat productiva.

Paral·lelament, es duran a terme accions per a facilitar la justificació de subvencions. Consisteixen en el desenvolupament de mòduls a partir de costos unitaris predeterminats. Es preveu que aquest sistema ofereixi al sector agrari una reducció de la càrrega administrativa, una previsió més acurada sobre els imports a percebre, més flexibilitat en el procés d’execució i una reducció dels errors formals en el procés de justificació. Així mateix, també es preveu desenvolupar un sistema d’accés que faciliti el preemplenament de les dades del formulari i la gestió dels intermediaris.

Una altra mesura de suport i acompanyament al sector consistirà en la recuperació de les oficines comarcals (OC) com a espais de suport i acompanyament. Les OC tornen a ser la casa del sector agrari. Aquests espais es consoliden com a punts de referència per a l’acompanyament i el suport tècnic, tot garantint un accés directe i eficient als serveis de l’Administració.

A més a més, es posarà en marxa una prova pilot del sistema de videoatenció en algunes oficines comarcals per a oferir un servei més àgil i accessible a la ciutadania. Aquest nou model permetrà fer tràmits i rebre assessorament personalitzat per videotrucada i evitar així desplaçaments innecessaris i millorar l’eficiència en la gestió.

Finalment, s’impulsarà l’acompanyament tècnic i del material que faciliti la gestió de les declaracions agràries: s’agilitzaran tràmits mitjançant l’aplicació FotoDUN i s’oferirà formació i assistència específica.