Catalunya prorroga almenys fins al 24 de gener el confinament municipal

Catalunya prorrogarà, almenys fins al 24 de gener, el confinament municipal i les restriccions que hi ha vigents a tot el territori. Això suposa per Andorra que no hi haurà equiparació amb l’Alt Urgell durant els dies vinents i no podran entrar turistes catalans.

Les dades de contagis de Catalunya de la Covid-19 estan a l’alça i s’han arribat a xifres que no es veien des d’octubre. Entre el 3 i el 9 de gener han mort prop de 400 persones per aquesta pandèmia. Això ha fet que l’executiu català decideixi prorrogar les restriccions que hi havia en vigor. Una d’elles és el confinament municipal que estarà vigent fins al 24 de gener, com a mínim, i que és perimetral a tota la comunitat autònoma.

Per tant, tot indica que no hi haurà equiparació comarcal entre Andorra i l’Alt Urgell ni podran entrar visitants des de Catalunya que vinguin a fer turisme. Una altra de les restriccions que es mantindrà és el toc de queda des de les 22h fins a les 6h i els horaris restringits per la restauració. Els comerços que no siguin essencials hauran d’estar tancats durant el cap de setmana.