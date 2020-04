Catalunya presenta un pla de desconfinament en cinc fases

El Govern català preveu un pla de desconfinament progressiu de la població en 5 fases, que ha donat a conèixer aquest diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra. El document ha estat coordinat per l’epidemiòleg Oriol Mitjà -que actualment també assessora el Govern d’Andorra- i s’ha volgut aclarir que no inclou terminis, perquè podran variar en funció de si es constata un retrocés o un repunt dels contagis per coronavirus.

Segons aquest pla, la primera fase serà el retorn de persones sanes a llocs de treball no essencials. La segona mesura serà la sortida al carrer de la resta de persones sanes, per “evitar l’esgotament social”. En aquesta fase, però, es recomanarà que menors i gent gran evitin el contacte mutu, per la major vulnerabilitat de la gent de més edat.

A la tercera fase es permetrà l’obertura de bars i restaurants i la celebració d’esdeveniments i trobades de fins a 30 persones, sempre mantenint la distància interpersonal. L’obertura d’escoles, equipaments culturals i instal·lacions esportives amb equips d’ús individual serien a la quarta fase. I finalment, a la cinquena i última, es permetrà tot tipus d’activitats multitudinàries.

Quim Torra ha subratllat que el pla no inclou dates perquè no volen “afegir pressió a l’actual context”, sobretot al personal sanitari. Per això, Torra ha mostrat el seu desacord amb el fet que, pel que fa al desconfinament gradual d’infants proposat prèviament pel mateix govern català, el president espanyol Pedro Sánchez ja hagi fixat el 27 d’abril com a data per iniciar-lo.

Cribatge massiu i possible “passaport d’immunitat”

A banda de marcar les fases, el pla de desconfinament general presentat aquest diumenge també inclou d’altres propostes, entre les quals destaca un cribatge a gran escala, amb l’elaboració de tests a 1,5 milions d’habitants de Catalunya al llarg de les properes 16 setmanes.

A més a més, s’estudia establir un “passaport d’immunitat” i un certificat digital per poder conèixer el nombre de persones que ja estan protegides del coronavirus. Aquest passaport també s’estudia aplicar-lo en països com ara Gran Bretanya i Alemanya, i es faria servir en la fase de reobertura d’espais públics o bé en llocs on no es pugui garantir la distància entre persones.