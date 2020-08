Catalunya presenta el protocol que hauran de seguir els centres educatius davant de casos de Covid-19

Els departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya han establert el document que determina com ha de ser la gestió dels possibles casos de Covid-19 que es puguin produir en els centres educatius durant el curs 2020-21. El conseller d’Educació, Josep Bargalló; el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray; i el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, han presentat avui en roda de premsa el protocol que s’enviarà als centres per tal que coneguin les passes a seguir en tots els casos que es puguin donar tant per part de l’alumnat com del personal del centre.

Durant la seva intervenció, Josep Bargalló ha remarcat que “som conscients que el curs que ve és un curs que té unes característiques extraordinàries per les conseqüències del curs anterior, per l’evolució de la pandèmia que anirem trobant-nos durant el curs i perquè hem de donar des del món educatiu una resposta a l’emergència pedagògica en què ens trobem, l’emergència social i comunitària. El servei educatiu és més que mai un servei públic essencial pel que fa a la formació dels nostres nens i joves, que hauran estat 6 mesos desconnectats del dia a dia quotidià de l’escola, no podem tenir una generació de joves amb una desconnexió constant de l’escola”.

El conseller ha declarat que “en l’actual situació de pandèmia és evident que hi ha incidències en el dia a dia, però hem d’estar preparats per afrontar-les amb la màxima seguretat amb l’aplicació dels circuits i la resolució dels casos. Tenim experiències que ens ajuden, com han estat els casals d’estiu. Tenim les eines per treballar-hi i donar una absoluta seguretat que tots els casos seran tractats degudament”.

El document concreta la forma d’actuar per part dels directors, que seran les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu, i s’estableix el paper dels diferents actors que participaran en el procés, tant per part de l’administració educativa com sanitària. Bargalló ha explicat que “les direccions de tots els centres educatius rebran a finals d’aquest mes l’assignació d’un CAP de referència per al seu centre; i l’assignació d’un personal sanitari de referència. I rebran també una formació específica per tal que aquest circuit que hem treballat Educació i Salut sigui un circuit conegut i efectiu”.

Així, en primer lloc, per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants no presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC. No es permet anar a escola en cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19, estar a l’espera de resultat de PCR, conviure amb una persona diagnosticada o estar en quarantena domiciliària. D’altra banda, els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, en acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

Protocol davant de casos sospitosos

La detecció precoç dels casos i el seu aïllament és fonamental per mantenir la seguretat als centres al màxim. Per això, es determina quina és la gestió que s’ha de dur a terme en cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la Covid-19: portar-lo en un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061.

El document indica les actuacions per part del director del centre davant d’un cas sospitós -avisar a la família-; del Centre d’Atenció Primària (CAP); i del Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial. El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar. El SVE avisarà a la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena. A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

En aquest sentit, el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, ha afegit que els gestors Covid “tindran una casella que s’activarà en cas que sigui una sospita en l’entorn escolar. Això activarà els SVE que entraran en joc en sospita de cas escolar. A partir de principis del mes que ve es reforçarà el servei, amb un total de 16 persones que s’incorporaran als SVE amb la principal missió que en cas de sospita es posin en contacte amb el centre educatiu per seguir els contactes i recolliran les dades d’afiliació d’aquestes persones”.

Gestió davant de casos positius

El document estableix, de forma orientativa, els elements de decisió per establir quarantenes, tancaments totals o tancaments parcials. Així: