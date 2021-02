Catalunya passa del confinament municipal al comarcal a partir de dilluns

S’aplicarà a partir de dilluns i, per tant, el cap de setmana es mantenen tant el confinament municipal com el perimetral. La secretaria general d’Interior catalana, Elisabeth Abad, ha indicat que el toc de queda també es manté i ha posat en relleu la importància de continuar aplicant estrictament les mesures sanitàries.

El secretari general de Salut de Catalunya, Marc Ramentol, ha exposat que aquest relaxament vol significar “una mica d’aire” per als diferents sectors malmesos per la pandèmia de la Covid-19 i per a la ciutadania. Amb aquest mateix objectiu s’ha ampliat a una hora el servei a bars i restaurants en les franges destinades a esmorzars i dinars. Ara bé, Interior ha remarcat la importància de no abusar per poder seguir baixant la incidència del virus.

Ramentol ha alertat que, tot i que el nombre de persones infectades i ingressades està disminuint, hi ha tres amenaces que cal seguir: les noves variants del virus, la tensió assistencial i la disminució de les dosis de la vacuna compromeses, que ha fet que s’alenteixi el ritme de vacunació.