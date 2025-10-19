Catalunya participa en la trobada MountResilience per a aportar noves idees a l’Estratègia del Pirineu

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han participat recentment en la trobada del projecte europeu MountResilience a Finlàndia, una iniciativa que busca reforçar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic de les regions de muntanya compartint coneixement. Amb la finalitat d’incorporar solucions innovadores i basades en la natura, la Generalitat de Catalunya participa en aquestes jornades per tal d’agafar idees i exemples i alinear-les amb l’Estratègia del Pirineu i el futur Observatori de l’Alta Muntanya de Catalunya.
Cooperació entre regions de muntanya
El MountResilience, finançat pel programa Horizon Europe (2023-2028), treballa amb sis regions pilot —com Lapònia, Tirol o Piemonte— que desenvolupen experiències concretes d’adaptació al canvi climàtic com proves pilot de gestió de l’aigua, l’agricultura de muntanya, el turisme sostenible o la ramaderia tradicional. A partir dels seus resultats, les anomenades regions replicadores -entre elles Catalunya- poden dissenyar plans propis per a aplicar en el seu territori. A més, el projecte també aposta per un enfocament de governança inclusiva i participativa que combina el coneixement científic, els actors locals i les institucions públiques.
L’adaptació del sector turístic de Lapònia als efectes del canvi climàtic és un dels exemples que més interès ha generat. Diferents socis finesos del MountResilience, mitjançant accions de coaching i suport directe, donen suport a les empreses turístiques tradicionals del territori per a reinventar-se i adaptar-se a les noves condicions climàtiques. La seva oferta, basada en la neu i condicions gèlides, s’està veient desplaçada cada cop més al nord, raó per la qual han d’oferir paquets alternatius en altres zones per a mantenir l’atractiu de l’experiència.
Per altra banda, el pastoralisme també està sent afectat pel canvi climàtic, ja que aquest dona lloc a què els arbres es desplacin cap al nord de Lapònia, zones on antany només sobrevivien pastures. Aquest fet provoca que els ramats de rens semisalvatges es desplacin encara més al nord per a poder continuar pasturant. En aquest nou context, la feina dels pastors es fa més difícil, ja disminueixen els beneficis i provoca que molts es vegin obligats a oferir serveis als turistes.
A través del coneixement i les experiències plantejades en el MountResilience, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya i el CREAF treballen, de manera conjunta, per a nodrir el projecte de l’Estratègia del Pirineu i l’Observatori de l’Alta Muntanya amb noves accions que, focalitzades en el territori català i les seves casuístiques, serveixin per a adaptar i prevenir els efectes del canvi climàtic a la realitat dels habitants del Pirineu.