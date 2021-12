Catalunya obre la cita prèvia per a la vacunació d’infants de 5 a 11 anys

El Departament de Salut de la Generalitat ha obert la cita prèvia per a la vacunació dels infants entre els 5 i els 11 anys. El primer dia per al que es podrà demanar cita serà aquest dimecres, quan comença la vacunació per a aquest col·lectiu. Catalunya ha rebut aquest dilluns a primera hora les primeres 234.000 dosis d’aquesta vacuna pediàtrica, de la companyia Pfizer.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha reconegut que, tot i que és poc freqüent, també hi ha hospitalitzacions entre infants. A més, ha recordat que vacunar-los permet protegir la resta de la societat. L’administració de les dosis es farà majoritàriament a les tardes, tot i que durant el període de vacances s’ampliarà també al matí.

La vacunació d’aquest grup d’edat es farà únicament de manera programada, ja sigui per iniciativa pròpia via web o després de rebre l’SMS que Salut enviarà a les persones de qui es tingui el telèfon mòbil de contacte. En el cas dels infants que es vacunin sense estar acompanyats del seus mares o pares, caldrà que es presenti un document de consentiment informat, de la mateixa manera que es va fer amb la vacunació de menors d’entre 12 i 15 anys. Així mateix, els nens que compleixin 12 anys entre la primera ix la segona dosi, aquesta darrera serà una dosi d’adults. Per evitar aglomeracions de gent, es demana als progenitors que només un d’ells acompanyi els menors.

Vacunació de la tercera dosi

D’altra banda, el CAP de la Seu d’Urgell ha iniciat aquest dilluns amb una alta afluència la vacunació de la tercera dosi de la COVID-19 per a la franja d’edat de 60 a 64 anys. Els vaccins s’administraran fins dimecres, 15 de desembre, a la Pista Polivalent de la zona esportiva. No cal cita prèvia, però s’ha de respectar el dia establert, ja que s’administren les dosis segons la lletra del primer cognom: de l’A a la G es vacunen avui dilluns dia 13; de l’H a l’N, dimarts dia 14, i de l’O a la Z, dimecres dia 15.

Es poden vacunar de la tercera dosi els majors de 60 anys quan hagin passat sis mesos de la segona en el cas de tenir la pauta amb Pfizer o Moderna i tres si van rebre AstraZeneca o Janssen. Cal recordar que la majoria de persones de 60 a 69 anys van rebre AstraZeneca. Per a la tercera dosi, s’està administrant Pfizer i, sobretot, Moderna -Catalunya disposa més d’aquest preparat en aquests moments, a diferència del que passava en mesos anteriors-. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que és igual quina vacuna es va rebre en primera i segona dosi i que, segons un estudi, la pauta heteròloga -combinació de vacunes diferents- és més eficaç que l’homòloga.