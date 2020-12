Catalunya no endureix les restriccions per Cap d’Any però romandrà pendent de l’evolució de les dades

La Generalitat de Catalunya no modifica les mesures per contrarestar l’expansió de la pandèmia i es mantenen quinze dies més les que es van decretar el dia 21. No obstant això, supedita aquesta decisió a l’evolució diària dels contagis. La consellera de Salut del Govern català, Alba Vergés, ha assegurat que no s’ha detectat cap cas de la variant britànica de la Covid-19, però assumeix que pot passar.

La Generalitat no modificarà les mesures del dia 21 per aturar l’expansió de la pandèmia a Catalunya. Per tant, s’aplicaran almenys quinze dies més. Es manté, doncs, l’una de la matinada per al toc de queda i es descarta avançar-lo a la mitjanit, com s’havia valorat per l’increment de contagis. En tot cas, Vergés ha remarcat que no és una decisió a llarg termini i està sotmesa a l’evolució de la pandèmia.

La Generalitat reconeix que les dades no són bones, tot i que la velocitat d’expansió del virus s’ha contingut per Nadal i Sant Esteve. Ha recordat que les mesures del dia 21 estaven adaptades a una realitat poc optimista i per això es mantenen. “Les dades del Nadal no les sabrem fins d’aquí uns dies. Si estem contagiats des del Nadal, el dia de Cap d’Any no ho sabrem. I paral·lelament després vindrà una tercera jornada, que serà la de Reis“, recordava el conseller d’Interior, Miquel Sàmper.

Aquest dilluns Catalunya ha fregat el miler de positius nous diaris, un dels indicadors fixats per avançar o retrocedir les mesures. La consellera de Salut ha assegurat que no s’ha detectat cap cas de la variant britànica de la Covid-19, però assumeix que pot passar. Les restriccions han afectat molts ciutadans d’Andorra que en molts casos es van veure obligats a no poder utilitzar el túnel del Cadí per tornar. Segons la Generalitat les restriccions han reduït en més d’un 90% el trànsit per aquesta via.