Catalunya limita l’aforament a grans esdeveniments i França obliga als sanitaris a vacunar-se

Pel que fa a les UCI, ja hi ha més de 500 persones, una xifra que no es veia des de l’abril passat. A més, fa gairebé un mes que els ingressos diaris a cures intensives no baixen.

Pel que fa a la vacunació, una dada destacada és que el 7% del personal sanitari encara no ha rebut cap dosi.

Per evitar aquesta situació, França ha imposat l’obligatorietat de vacunar-se a tots els treballadors del sector de la salut. A més, el passaport Covid, amb el qual s’ha de provar que s’han rebut les dues dosis de la vacuna o bé que es té una prova PCR negativa, està en vigor per entrar als espais de restauració i també culturals.

I és que l’onada actual deixa uns 20.000 contagis diaris a França. Pel que fa a les hospitalitzacions, ahir van ingressar gairebé 400 persones, un 67% més que fa només 7 dies.