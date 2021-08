Catalunya impulsa la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona

La Generalitat de Catalunya ha acordat impulsar el projecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, basada en criteris de sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió territorial i aprofitament de les infraestructures. L’objectiu és maximitzar el retorn econòmic i social més enllà de la celebració d’aquest esdeveniment, en consonància amb allò que estableix el Comitè Olímpic Internacional (COI).

Al projecte s’incorporaran mecanismes de participació ciutadana, entre els quals hi ha la previsió de celebrar una consulta per tal de trobar el màxim consens possible amb els territoris cridats a participar.

Una candidatura elaborada amb participació interdepartamental

El Govern català també crearà una Comissió Interdepartamental, adscrita al Departament de la Presidència, que elaborarà el projecte de candidatura. Establirà les directrius per a dissenyar la candidatura, vetllarà perquè sigui coherent amb l’estratègia que el Govern estableixi als Pirineus per als pròxims anys i fixarà les directrius per organitzar els mecanismes de la participació ciutadana, entre altres.

Comptarà amb representació de diversos departaments de la Generalitat. Concretament, estarà formada per la consellera de la Presidència; pels secretaris generals dels Departaments de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori; d’Empresa i Treball; d’Acció Exterior i Govern Obert; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la secretària general de l’Esport; el secretari d’Acció Exterior del Govern; el director del Consell Català de l’Esport i els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran, i Catalunya Central.

Cada any elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i del grau d’avançament dels treballs preparatoris de la candidatura.

Màxim consens amb el territori

Per tal d’assolir el màxim consens amb els territoris participants, dins la comissió es crearà una Taula de representació territorial. En formaran part la consellera de la Presidència; el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; el secretari Governs Locals i de Relacions amb l’Aran i el secretari d’Acció Exterior del Govern, així com els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central.

La taula també estarà integrada per una persona dels Consells Comarcals del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i Solsonès; un representant de les diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i un membre de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Consell General d’Aran. A més, podran participar en les reunions entitats representatives d’interessos relacionats amb la protecció del medi natural o amb la sostenibilitat econòmica, social i territorial, quan es tractin qüestions que considerin que els poden afectar.

Una Oficina Tècnica elaborarà el projecte de candidatura

També es preveu crear una Oficina Tècnica, adscrita a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, que elaborarà el projecte de candidatura seguint els principis rectors de participació ciutadana, cohesió territorial, perspectiva de gènere i inclusiva, i sostenibilitat ambiental. Aquest organisme intercanviarà informació i experiències en l’àmbit de l’esport, especialment en el de les competicions esportives internacionals, i farà una anàlisi dels reptes que representa per a Catalunya la presentació d’una candidatura olímpica.

La direcció de l’Oficina Tècnica s’encarregarà, entre altres, de fomentar la internacionalització de l’esport català a tots els nivells i la promoció de Catalunya com a país esportiu; consolidar el compromís de Catalunya amb el moviment olímpic i paralímpic així com promoure l’esport femení i adoptar mesures per adreçar la segregació horitzontal de gènere de les disciplines esportives, tant en aquelles molt masculinitzades com en les molt feminitzades. També participarà en entitats i organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional que promoguin l’esport, l’activitat física i els estils de vida saludable, i dissenyarà i implementarà els mecanismes de participació ciutadana per assolir un projecte consensuat amb els territoris implicats.