Catalunya confina els municipis durant els caps de setmana

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya anunciarà aquest dijous un enduriment de les mesures anti-Covid que passen per un confinament perimetral que restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana. No es podrà entrar i sortir de Catalunya durant tota la setmana. Els confinaments en cap cas no afectarien els desplaçaments per anar a la feina i a l’escola.

Les noves restriccions que s’aproven aquest matí en un Consell de Govern extraordinari entrarien en vigor aquest divendres, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Quan entrin en vigor, ja no es podrà sortir del terme municipal. El govern explicarà el detall aquest dijous al migdia, després de la reunió.

Aquesta mesura anirà acompanyada també de l’aturada de l’activitat cultural. Teatres, cines i museus hauran de tornar a tancar. També ho hauran de fer els centres esportius, com els gimnasos o els entrenaments no professionals. La mesura també afecta els centres comercials i comerços de més de 800 metres quadrats que també hauran d’abaixar la persiana, sempre que no siguin d’alimentació i serveis essencials.

Activitats extraescolars aturades

S’aturen també totes les activitats extraescolars, tot i que es podrien excloure les que es fan a l’escola mantenint el grup bombolla.

Pel que fa a la docència, continuen les classes presencials a primària. A secundària, es podria optar per un model híbrid que combinés la presencialitat amb el telestudi, una opció que afectaria a l’alumnat a partir de 3r d’ESO. Les universitats continuaran fent l’activitat a distància.

Les restriccions vigents com el tancament de bars i restaurants o de centres d’estètica es mantenen.

Les mesures estan encaminades a evitar el col·lapse de les Unitats de Cures Intensives, que, en poques setmanes, podrien arribar a igualar el pic de la primera onada de la pandèmia.

El confinament domiciliari, que el govern s’havia plantejat fa uns dies, s’ha descartat perquè l’estat d’alarma no ho empara i davant la probable negativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Des d’aquest dimecres el govern es plantejava l’opció d’un confinament perimetral, però es debatia sobre l’abast del tancament, si per regions sanitàries, sectors o municipis.

