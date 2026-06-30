Catalunya completa la digitalització de les guies ramaderes amb la possibilitat de finalitzar-les des del mòbil a través del GTR

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, fa un nou pas en la transformació digital del sector ramader i en la simplificació administrativa amb la incorporació d’una nova funcionalitat a l’aplicació mòbil del GTR (Gestió Telemàtica Ramadera). A partir d’ara, l’aplicació permet actualitzar i finalitzar les guies de trasllat del bestiar sense identificació individual —com ara porcí, xais, cabrits i conills— de manera immediata i directament des del lloc on es realitza el transport, sense necessitat de tornar a l’explotació o utilitzar documentació en paper.
Aquesta innovació elimina l’obligació de portar la documentació sanitària de trasllat en suport paper en els moviments dins de Catalunya i garanteix, alhora, la plena traçabilitat dels animals i el compliment de la normativa sanitària vigent. A més, millora la qualitat i la immediatesa de les dades comunicades a l’Administració, fet que contribueix a una gestió més eficient i fiable de la informació.
Per a assegurar una implantació ordenada i sense incidències, el Departament ha coordinat el desplegament d’aquesta nova funcionalitat amb el Departament de Salut i el Cos de Mossos d’Esquadra, de manera que els controls a les carreteres i als escorxadors estiguin plenament adaptats al nou sistema digital.
Amb aquest avenç, Catalunya es consolida com un dels territoris capdavanters en la digitalització de la gestió ramadera i dona resposta a una reivindicació històrica del sector: disposar d’eines més àgils, mòbils i eficients que redueixin les càrregues administratives sense comprometre les garanties sanitàries ni la traçabilitat.