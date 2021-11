Catalunya avala el certificat Covid als bars i restaurants, els gimnasos i les residències

El certificat Covid serà obligatori per accedir a l’interior dels bars i restaurants a partir d’aquest divendres. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la decisió del govern, que ha acordat ampliar l’ús del passaport davant l’augment dels contagis.

La mesura afecta també els establiments de restauració que estiguin ubicats dins de centres comercials, equipaments culturals o esportius o recintes firals.

Els jutges també han autoritzat que el certificat s’hagi d’ensenyar per entrar a gimnasos i centres esportius i a residències de gent gran. Als visitants, si no estan vacunats, se’ls farà un test d’antígens. En queden exclosos els seus treballadors.

De moment, l’autorització -que ha comptat amb l’oposició de la Fiscalia- és per a catorze dies. Per tant, fins al pròxim 9 de desembre. En tot cas, el govern no descarta demanar una ampliació més enllà d’aquesta data si l’evolució de la pandèmia no millora.

Els menors de 12 anys en queden exclosos, donat que no han rebut la vacuna.

Mesura “proporcional i idònia”

En la seva resolució, el TSJC argumenta que l’ús del passaport Covid és “idoni per a la lluita contra la propagació del virus, en un entorn en què l’actitud jovial, aglomeració de persones, associació a la interacció social o dificultat de mantenir la distància social amb mascareta pot generar un risc més alt de contagi per la relaxació d’algunes cauteles”.

Afegeix el tribunal que entén que les mesures actuals són “proporcionades, tenint en compte que suposen la possibilitat de reobertura i restauració de moltes activitats que havien quedat paralitzades o suspeses”. En aquesta línia, el govern havia assegurat que ampliant l’ús del certificat es volen evitar mesures més restrictives, com limitacions d’horaris o d’aforaments.

El document que certifica estar vacunat, haver superat la malaltia o bé tenir un test negatiu, s’haurà de mostrar abans d’entrar als establiments, juntament amb el DNI.

Els espais hauran de designar personal per controlar l’accés, sense conservar les dades de les persones que hi vagin ni poder fer-ne cap més ús.

