Espanya aprova que la mascareta deixi de ser obligatòria a l’exterior a partir del 26 de juny

El Consell de Ministres d’espanta ha aprovat que l’ús de la mascareta deixi de ser obligatori a l’exterior a partir d’aquest dissabte 26 de juny. Després que el president espanyol ho anunciés la setmana passada, l’executiu s’ha reunit de manera extraordinària per a donar llum verda a un Reial Decret Llei que estableix els criteris pels quals se suavitza l’obligatorietat del seu ús. Tot i això, segons ha recalcat aquest dijous la ministra de Sanitat, Carolina Darias, sí que s’haurà de dur obligatòriament en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig. La mascareta ha estat imperativa a l’exterior durant gairebé un any. Catalunya ho va aprovar el 8 de juliol del 2020 i altres comunitats s’hi van sumar al llarg del mes.

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’Espanya, Darias ha dit que es tracta d’una “decisió tremendament important“, ja que significarà “que les mascaretes donen pas de nou als somriures“. “Una de les mesures no farmacològiques que més hem vinculat a la pandèmia i que és tot un símbol són les mascaretes”, ha apuntat. La ministra ha assenyalat l’evolució “favorable” dels indicadors sanitaris i el ritme de la campanya de vacunació com els motius principals darrere d’aquesta flexibilització.

Darias, que ha assegurat que la suavització de la mesura de protecció serà “progressiva i gradual”, ha explicat que l’ús de la mascareta no serà obligatori a l’exterior per aquells grups de convivents habituals, encara que no mantinguin la distància de seguretat. A les residències on hi hagi un 80% d’usuaris vacunats també deixa de ser requerida, excepte pels treballadors o els visitants.

Malgrat els canvis que introdueix el nou Reial Decret Llei, es manté l’obligatorietat de dur-la en espais tancats públics i en transports públics. Preguntada per si les comunitats autònomes tindran marge per a endurir o flexibilitzar la normativa, Darias ha remarcat que “a la pandèmia hi vam entrar junts i en sortirem junts”, i ha afirmat que “és tremendament important que segueixi així”.

Segons ha indicat aquesta setmana el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, el fet que la norma provingui de l’executiu estatal “complica” que una Comunitat Autònoma pugui imposar-la en aquelles circumstàncies. Tot i això, Simón no ha descartat que, davant d’un possible empitjorament de la pandèmia, calgui recuperar la mascareta també a l’exterior.

Torna el públic als grans estadis

Darias també ha anunciat que la nova normativa torna a permetre l’aforament als grans recintes esportius. Així, quan comencin les lligues de futbol i de bàsquet, la limitació de públic ja no estarà en vigor. “Creiem que serà una mesura molt ben acceptada per tot l’esport i pel país”, ha declarat la ministra de Sanitat, que ha assegurat que, en aquesta qüestió, es torna “a la normalitat”. En esdeveniments multitudinaris en espais oberts, la mascareta seguirà sent preceptiva si els assistents estan drets. En canvi, si estan asseguts i es respecta la distància de seguretat d’un metre i mig, se la podran treure.