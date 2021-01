Catalunya allarga 15 dies més les mesures per frenar la Covid-19

El PROCICAT -el Pla territorial de protecció civil de Catalunya, en el que participen els departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya- ha decidit allargar 15 dies més les mesures per intentar continuar frenant la situació epidemiològica de la Covid-19 que es viu a Catalunya. Aquesta nova pròrroga entraria en vigor a partir de dilluns, 25 de gener i serà vigent fins al 7 de febrer. Així, Andorra seguirà sense poder rebre turistes catalans.

Les mesures són les mateixes que estan en vigor des del passat 7 de gener. En primer lloc, pel que fa a la mobilitat personal, es continuarà limitant al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es continuarà permetent la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.

En conseqüència, continua suspesa l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.

En segon lloc, les trobades familiars i socials es continuaran permetent sempre que no se superin les 6 persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència. A aquestes mesures obligatòries s’afegeix la recomanació que les reunions i trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

En tercer lloc, seguirà suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la major afluència que es dona en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21h, en general; no obstant això, sí podrà arribar fins a les 22h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23h per a serveis de restauració a domicili.

Pel que fa als equipaments esportius, es preveu el tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

També continuaran suspeses les activitats del lleure infantil i juvenil i seguirà també suspès majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.

Per últim, continuaran suspeses les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu. També s’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.