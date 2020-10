Catalunya activa ajuts per als establiments de restauració i de bellesa afectats per les restriccions

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor la setmana passada.

Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunua (CCAM) s’articularà, en breu, una línia de subvencions de 40 milions d’euros, adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Properament s’informarà del procediment per a la sol·licitud de les subvencions. Bases reguladores de les subvencions.