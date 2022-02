Catalina Vargas debuta amb una mostra d’aquarel·les manga i l’empoderament de la dona en els personatges

La Capsa, espais de creació, presenta aquest dimarts 1 de febrer l’estudi, una nova exposició d’obra original de l’alumna Catalina Vargas. La mostra es podrà visitar des d’aquest dimarts i fins al 26 de febrer. Es tracta d’una col·lecció de dotze il·lustracions de manga fetes amb aquarel·la, un treball que s’ha anat madurant l’últim any.

Believe it dona títol a un món de fantasia protagonitzat per personatges femenins, una dona empoderada, inspirada en clàssics del gènere com els estudis CLAMP o Miyazake. Els patrons i estampats asiàtics, japonesos i xinesos, es combinen amb unes combinacions cromàtiques molt acurades: ‘m’interessa utilitzar aquests colors clars i harmoniosos que contrasten amb les il·luminacions metàl·liques; un estil propi que voldria traslladar al tatuatge‘, explica.

Cuinera i pastissera de professió, d’on treu moltes combinacions cromàtiques, Vargas és una resident d’origen xilè, autodidacta que va començar a dibuixar amb regularitat a La Capsa. “He seguit els consells de la Rosa Mujal que m’ha ajudat a superar els moments de bloqueig per deixar fluir, d’aquí el títol de l’exposició”, afirma l’autora. “Cada error és una instància per millorar i aprendre, mai abandonar, aquest és el missatge d’empoderament que voldria transmetre a tothom amb aquesta exposició”.