Castellciutat inicia la seva festa major recuperant totes les activitats

Castellciutat ja està de festa major. Aquest dilluns, dia de Sant Feliu, s’ha iniciat la celebració amb la tradicional plantada del pi. Al llarg de tota aquesta setmana la celebració ofereix un complet programa d’actes, en un any marcat, com molts altres esdeveniments, pel ple retorn a la normalitat. I tal com és habitual en aquest cas, amb un cartell marcat pel bon humor.

Aquest dimarts, a les 22.00 hores, es farà el muntatge de l’escenari. I aquest dimecres al vespre (19.30 hores) s’organitza un quinto popular al Local Social. Aquests dies també es preveu instal·lar als carrers del poble una nova fotografia històrica de grans dimensions. Les activitats prèvies al cap de setmana es completaran dijous a la nit (22.00 hores), a la plaça de l’Arbre, amb el teatre de Festa Major; enguany, amb el retorn d’Improshow, un espectacle que havia quedat ajornat precisament el primer any de la pandèmia.

Divendres arribarà una altra activitat esperada: la recuperació del Sopar Popular (21.30 hores). Més tard (23.30 hores), també a la plaça de l’Arbre, hi haurà el Pregó, que enguany llegirà el fotògraf Carles Castigea, seguit del Ball de Festa Major a càrrec de Toni Bernadó. Entremig, a la una de la matinada, es ballarà per onzena vegada l’Esquerrana Nocturna. La nit es completarà amb l’onzè Castell-Sona (02.30 hores), amb Estació 67 i DJ Lokito, i amb la 19a Menjada Popular.

La jornada de dissabte, dia 6, començarà amb el Correcigaló (08.00 hores) i amb una novetat d’enguany: la primera Cronoescalada dels 500 Metres Infernals, un repte que consisteix a pujar en bicicleta el poble de Castellciutat de baix a dalt, amb un pendent força pronunciat en molt poca distància.

Les places són limitades i les inscripcions ja es van tancar aquest cap de setmana passat. A la tarda hi haurà jocs infantils al Local Social (16.00 hores) i la cinquena Trobada de motos clàssiques a la Plaça de l’Arbre (18.00 hores). I a partir de la mitjanit, hi haurà ball i festa amb els conjunts Xarazan i All Covers i amb PD Pirineus, per a completar la nit amb una nova Menjada Popular.

L’últim dia, diumenge, arrencarà a les 8.00 hores amb un esmorzar seguit de la ‘Tocada de collons’. A les 11, hi haurà la missa solemne a l’església de Sant Feliu en record dels difunts. I a les 12 del migdia arribarà l’acte més emblemàtic de la festa: la ballada de la Marsellana i l’Esquerrana, amenitzada per La Sonsoni. La festa es completarà amb una actuació de màgia (17.00 hores), havaneres amb el grup A Tota Vela acompanyades de rom cremat (18.00 hores) i, ja a les 22.00 hores, el desmuntatge de l’estructura i la tallada del pi.