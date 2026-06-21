Castellciutat incorpora dos nous murals, obra de Núria Riba Bosch, i l’Espai Ermengol farà una recerca del projecte

Castellciutat ja disposa de dos nous murals artístics, obra de l’artista urbana anoienca Núria Riba Bosch i que homenatgen dos oficis que havien format part de la vida quotidiana local: els de ferrer i forner. Les creacions s’han elaborat aquesta setmana passada i des d’ara ja es poden veure en dos indrets de l’extrem nord del nucli urbà: a l’entrada del poble venint de la Seu, on hi ha Cal Forner, i als baixos d’un edifici del camí de l’Hortal.
A més a més, tot coincidint amb l’estrena dels dos nous murals, des del projecte CastellciutArt han explicat que els oficis, festes i costums que han reivindicat aquests darrers anys serviran com a punt de partida per a un nou treball de recerca de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. I és que des del centre museístic i cultural de la Seu d’Urgell els han comunicat que d’aquí a pocs dies començaran l’elaboració d’un estudi antropològic centrat en la memòria dels oficis que havien tingut presència a Castellciutat. L’objectiu, detallen, és recollir abans no es perdin «testimonis, records i coneixements que formen part del patrimoni immaterial».
Els responsables de CastellciutArt han remarcat que «la ruta de murals continua creixent, però també ho fa la voluntat de conservar les històries que s’amaguen darrere de cada ofici, cada carrer i cada família».