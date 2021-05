Castellciutat estrena consultori mèdic

Castellciutat ja disposa des d’aquesta setmana del seu nou consultori mèdic, ubicat al carrer del Doctor Robert, a l’edifici dels antics estudis de RàdioSeu. La setmana passada es van completar els últims treballs d’adequació, amb la nova pintura de la façana, i des d’ara els professionals mèdics i els veïns ja en poden fer ús.

La inauguració oficial del consultori es durà a terme aquest dimarts a la tarda, amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde de Salut, Marian Lamolla. Tot i això, no s’ha fet convocatòria pública d’aquest acte per raons sanitàries, amb l’objectiu que tingui una assistència limitada per reduir així el risc de contagis de la COVID-19, atès que es tracta d’un espai de dimensions reduïdes. Tot seguit, Talarn també visitarà una altra obra de Castellciutat en què hi ha participat la Diputació: la remodelació i ampliació del camí de Sant Isidre, a l’entrada nord del poble.

El nou consultori mèdic de Castellciutat suposa una millora en aquest servei, atès que tant els professionals com els usuaris disposaran d’un espai més ampli i modern i amb més llum natural, ja que l’edifici disposa d’unes excel·lents vistes de la Seu i la plana de l’Urgellet. Fins ara el servei es prestava en un local del carrer Marc Comes. En aquest sentit, el trasllat suposarà un estalvi per a l’Ajuntament, atès que aquell local era de lloguer mentre que el nou és propietat del consistori.

Les obres han inclòs el canvi de la porta d’entrada, que s’ha ubicat a la façana més propera a la plaça de l’Arbre per tal de garantir-hi l’accés a persones amb mobilitat reduïda. També s’ha remodelat el mur i la barana d’aquesta part de l’edifici i s’ha redefinit els espais interiors per ubicar-hi la sala de visites i els despatxos. De la seva part, la planta inferior s’ha cedit als veïns perquè la Comissió de Festes de Castellciutat disposi de més espai de magatzem. Les obres han anat a càrrec de l’empresa Àrids i Formigons Pont d’Espia i han tingut un pressupost de 57.000 euros.