Casanovas i Orgué conquereixen la vertical del Comapedrosa

La vertical del Comapedrosa ha posat a prova a tots els participants (Ocisport)

Un dels esdeveniments més importants de l’any és el festival de muntanya que uneix esport i cultura amb curses èpiques i agòniques i moltes activitats per a tots els públic amb la novetat de la primera edició del Merrell Mountain Festival Comapedrosa. La Vertical és especial segons els organitzadors. És un repte força físic donat els +1.483m en 8Km fins al cim del Comapedrosa.

Hi ha cansament i constància durant tot el traçat per part de tots els participants. Saber dosificar les forces i arribar al límit és una característica que defineix les verticals. A més, en aquesta ocasió, el recorregut permetia poder realitzar la pujada fins al cim del Comapedrosa.

Des de la sortida, el ritme de tots els corredors i corredores va ser molt alt. En categoria masculina, l’andorrà Marc Casanovas va marcar el ritme capdavanter, seguit d’Òscar Jorba. A poca distància es mantenien els seus perseguidors. Però, un cop iniciada la darrera pujada, la distància va anar en augment i el duel per la victòria va ser entre Casanovas i Jorba. En el darrers metres, Casanovas va demostrar la seva fortalesa, agafant un petit forat que li va permetre aconseguir el triomf amb un temps de 01:16:00. David Soler va ser qui va aconseguir la tercera posició, tancant les posicions d’honor.

En categoria femenina, Laura Orgué va demostrar que les verticals són la seva especialitat. Una cursa perfecta en que cap de les seves rivals va poder fer-li ombra. La catalana va aturar el cronòmetre amb un temps de 01:29:38. Per darrere, es va disputar una gran batalla per la segona posició entre Rosa Maria Nieto i la noruega Anniken Gjerde. Finalment, Nieto va aconseguir el segon lloc del podi.





UN FESTIVAL PLE D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

L’activitat a la Massana no va cessar en cap moment i els més petits no van dubtar a gaudir de les curses infantils, curses per a fruir de l’entorn i de l’ambient que es va generar perquè els nens i nenes se sentissin com a referents. Una jornada amb una atmosfera 100% de muntanya, on també es van poder viure classes de ioga a la natura by MERRELL, senderisme a la Vall del Comapedrosa by MERRELL HIKING CLUB, vies ferrada i cinema de muntanya.

I sense temps per a descansar, demà diumenge es viuran les dues curses estrella del Merrell Mountain Festival Comapedrosa: La Merrell Skyrace Comapedrosa, que forma part del prestigiós circuit XTERRA Trail Run World Series, per primera vegada en la història de la cursa amb la cursa de 24k (i 2.375m+); i l’Skyrace Arinsal (19k amb 1.456m+).

Tots els presents gaudiran de l’entorn i la natura d’una bella localització com és el Parc Natural Comunal Comapedrosa i els vencedors escriuran noves pàgines amb les seves fites, registrant els seus noms al costat de grans referents com Kilian Jornet, Jan Margarit, Sheila Avilés, Lina El Kott, Pere Aurell, Denis Dragomir, Christian Mathys, Damien Humbert, Ohiana Kortazar, la pròpia Laura Orgué, gran vencedora del dia d’avui dissabte, entre molts d’altres.