Casaments en línia durant el confinament

Quan la vida es complica abunden les alternatives enginyoses. En aquests dies de coronavirus són moltes les facetes de la nostra quotidianitat que s’han vist afectades. Un dels elements més afectats han estat els esdeveniments de tota índole. S’han deixat de celebrar aniversaris o reunions familiars.

Amb tot, hi ha dos esdeveniments que no podem celebrar i que no fer-ho ens afecta profundament. Ens referim als enterraments i als casaments. Mentre que en el primer cas és impossible promoure alternatives, en el cas dels casaments ja s’estan començant a veure solucions per a adaptar-les als nous temps.

Casaments en balcons o en la xarxa són els casos més freqüents i en el cas de les celebracions de casaments online ja hi ha algunes administracions que estan legislant sobre aquest tema. És el cas de l’estat de Nova York als Estats Units on s’ha donat validesa als casaments que se celebrin a través de videoconferència.

Segons explica l’NBC ha estat l’administració del demòcrata Andrew Cuomo qui ha impulsat la mesura i qui afirmava que durant la quarantena els divorcis estaven augmentant i els casaments reduint-se.

Per Tecnonews