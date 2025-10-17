Cas BPA: Citada a declarar la cúpula de l’AREB

Els màxims responsables de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) declararan a la Batllia dimarts de la setmana entrant, en el marc d’una querella presentada pels germans Cierco contra aquesta institució. Els acusen de falsedat documental i estafa processal quan es va decretar la fallida de BPA. Tal com publica AndorraDifusió, la investigació judicial està en una fase de diligències prèvies.
El 2023 l’AREB va decidir que s’havia acabat la fase especial de resolució de BPA i ja es es podia anar a un procés de fallida ordinari. Els antics propietaris de l’entitat, els germans Cierco, van impugnar aquesta decisió i van presentar una querella contra l’agència de resolució d’entitats bancàries per diferents delictes, com ara falsedat en els comptes i estafa processal. La Batllia va acceptar la querella i ha iniciat el que s’anomena fase de diligències prèvies.
Per aquest motiu, els principals responsables de l’AREB hauran de declarar davant la justícia. Fonts relacionades amb el cas preveuen que la querella s’arxivi, ja que pensen que s’ha gestionat correctament aquesta qüestió. En tot cas, recorden que s’han impugnat unes dues-centes resolucions de l’AREB i, en tots els casos, la justícia ha confirmat les resolucions.