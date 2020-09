‘Carretera i Manta’ completa la celebració del seu 25è aniversari

El programa de RàdioSeu ‘Carretera i Manta’ ha completat aquest dilluns la celebració del seu 25è aniversari, que coincideix amb el 35è aniversari de l’emissora municipal de la Seu d’Urgell. Aquesta singular edició ha finalitzat amb el ja tradicional sorteig d’un viatge, ofert per CadíTours, entre els molts oients que hi han participat un any més. De fet, tot i els condicionants actuals de la pandèmia, el programa, dirigit i presentat per Ignasi Cervera i amb la producció de Pep Graell, ha revalidat l’èxit de participació i ha rebut un total de 1.652 trucades al llarg de l’estiu.

En aquest últim programa, emès en directe des de la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc, també s’ha fet una donació d’un xec solidari de 150€ per al projecte local Aliments per la Solidaritat. El president de Creu Roja Alt Urgell i representant del banc d’aliments urgellenc, Ramon Escuder, ha rebut l’aportació de mans de Josep Marsino, de Simac Electrònica, establiment que ha ofert un any més aquesta col·laboració.

Escuder ha agraït aquest ajut tenint en compte que, segons ha remarcat, des de l’inici de l’actual pandèmia es manté alta la demanda d’aliments per part de particulars o famílies en situació vulnerable a la Seu i a la comarca. Per això, ha demanat que tothom qui pugui segueixi col·laborant amb aquest projecte, en el qual també hi participen el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, Càritas d’Urgell i La Seu Solidària. De la seva part, Josep Marsino ha fet una crida perquè ara més que mai s’aposti pel comerç de la Seu d’Urgell a l’hora de comprar, per reforçar l’activitat econòmica local.

Tot seguit s’ha fet el sorteig d’un viatge a Mallorca. La guanyadora ha estat l’oient Carmen Navinés, amb la trucada número 21. És el número més baix al qual li ha tocat aquest premi en els vint-i-cinc anys que fa que s’ofereix. També s’ha sortejat dues targetes regal de 50€ ofertes per la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), que han estat per a Pepa Febré (número 1.295) i Marga Casal (número 1.372).

L’acte de lliurament ha comptat amb la presència d’Urgell Guiu, gerent de CadíTours, i Tonet Marsino, vicepresident de l’UBSU, que han coincidit a valorar positivament la col·laboració amb ‘Carretera i Manta’ de cara a reactivar tant el comerç local com l’activitat turística.

La cloenda del programa ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que ha felicitat RàdioSeu per aquests 25 anys de ‘Carretera i Manta’ i pel 35è aniversari de l’emissora urgellenca. Fàbrega ha remarcat que aquest programa ha mostrat que en l’actual context sanitari, es pot seguir fent tota mena d’activitats sempre i quan se segueixi les recomanacions elementals de prevenció enfront de la COVID-19. Alhora, ha agraït la col·laboració de la població per ajudar a reduir el nombre de contagis.

‘Carretera i Manta’ ha ofert un estiu més desenes d’entrevistes sobre activitats i temes relacionats amb la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. Entre els convidats d’enguany destaquen noms com els escriptors Rafel Nadal, Albert Villaró, Marta Grau i Joan Obiols; l’il·lustrador Perico Pastor, l’actor Joel Pla, l’artista de circ Yldor Llach, el musicòleg Artur Blasco i l’arquitecte Ricard Lobo. Aquesta edició també s’ha aprofitat per recordar d’altres personatges coneguts que han passat pel programa els anys anteriors, juntament amb els diversos patrocinadors que ha tingut en aquestes dues dècades i mitja i que han ofert als oients milers de premis.

D’altra banda, la sintonia del programa ha estat enguany la cançó Inventant un després, enregistrada durant el confinament per la Fundació de l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (ONCA) i el cantant Santi Casas.

En la seva 25a edició, ‘Carretera i Manta’ ha comptat amb el patrocini i la col·laboració de Ràfting Parc, Funicamp, CadiTours, Pastisseria Vilarrubla, Xarcuteria Pagès, Restaurant El Rastell, Stiu 3000-Up Now, Mr. Craftsman, Simac Electrònica, Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell i Menja’t l’Alt Urgell.