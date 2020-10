Carrers buits i comerços sense clients per Tots Sants i els botiguers dipositen l’esperança en el Nadal

Els carrers del centre en el primer cap de setmana de confinament als països veïns l’aspecte era molt diferent del del pont del Pilar. Als comerços, botigues buides i empleats amb els braços plegats esperant algun client.

Andorra ja s’està preparant per al Nadal. Els diferents comerços veuen les mesures actuals com un sacrifici necessari per poder encarar de la millor manera la campanya d’hivern.

La seguretat és l’altra cara de la moneda. Alguns ciutadans del país han aprofitat l’oportunitat per anar a comprar precisament perquè hi ha menys afluència de gent.

En general els comerços entenen les mesures actuals però si s’allarguen esperen més suspensions temporals del contracte de treball. Avui alguns comerços del centre han decidit romandre tancats.