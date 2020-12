Carrers buits al Pas de la Casa el primer dia de mobilitat amb l’Arieja i els Pirineus Orientals

En el primer dia en què s’ha permès la mobilitat entre Andorra i els departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals , l’afluència de visitants francesos al Pas de la Casa a primera hora del matí ha estat gairebé nul·la . Els comerciants confessen estar vivint una situació crítica però estan esperançats que en els propers dies vagin entrant més visitants . “No n’arriben, crec que no ho saben que estem oberts”, lamentava Paulo Barbosa.

A banda dels mateixos habitants, diversos estudiants universitaris de zones més llunyanes com París o Tolosa han passejat per la vila amb la intenció de conèixer el territori per organitzar futurs esdeveniments.

Els pocs turistes que han vingut ho han fet, com és habitual, per comprar productes típics.

El poble està preparat i amb ganes d’arrancar l’activitat al més aviat possible.