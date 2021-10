Títol: Carrer del Xiclet, 5

Escriptor/a: PASIŃSKI, Mikołaj

Il·lustrador/a: Gosia Herba

Traducció: Xavier Farré Vidal

Adaptació: Jennifer Carná (adaptació gràfica)

Editorial: Thule

Pàgines: 48

Any: 2021

Edat: per als més petits

De la mà de Thule, ens arriba Carrer del Xiclet, 5 (el títol original és Balonowa 5). Quan un llibre s’arrela en la tradició d’un territori tenim un guany increïble. Això és el que passa amb aquesta obra, que ens trasllada a la tradició pictòrica de l’Europa de l’Est, en aquest cas de Polònia.

Plàsticament es revisita l’expressionisme de les avantguardes del segle XX, i també trobem una mirada al cartellisme, amb el qual molts artistes polonesos van haver de fer mans i mànigues per escapar-se de la censura creant autèntiques i enginyoses obres d’art, per exemple en els cartells de pel·lícules dels anys cinquanta. Un altre referent és el bagatge d’aquest país en l’animació, així com l’afinitat amb la gran obra de Rússia o Txèquia en aquest aspecte.

Tota aquesta introducció serveix per explicar que Mikołaj Pasiński (també és il·lustrador) i la genial Gosia Herba s’arrelen en la seva tradició per crear i generar un llenguatge i una mirada propis.

No cal dir, però, que el nostre món ara és més global i que aquests referents ara mateix els pot fer seus fins i tot una persona que visqui a Indonèsia. Però en aquest cas no només es tracta d’una qüestió estètica, és una visió viscuda.

Fent el repàs, pis per pis, del curiós veïnat d’una casa, format per tota mena d’animals, ens trobem amb una obra que busca divertir, ser esbojarrada i espontània, fer-nos imaginar amb un munt de detalls, mirades i sense haver-nos de parlar dels sentiments que tenim o deixem de tenir. Pasiński, al text, ens fa sentir experimentant; no busca trobar respostes, sinó que ens presenta els esdeveniments perquè Herba, a la il·lustració, faci la màgia.

Herba, a partir del que semblen ceres o llapis de colors (avui dia, mai se sap del cert si la il·lustració és digital), estira les formes i les deforma en un batibull coherent, trencant a voluntat proporcions i perspectives, per reproduir mons onírics en un àmbit quotidià on viu el veïnatge animal. Plenes de matisos, les il·lustracions són un festival de formes, línies i colors que conviden a descobrir les escenes i a revisitar-les amb la mirada.

2020 – Il·lustracions seleccionades per a l’Exposició d’Il·lustradors de la Fira de Bolonya

2019 – Menció d’honor en el premi Llibre de l’Any, IBBY Polònia.

2019 – Finalista del Concurs de Joves Il·lustradors Golden Pinwheel

Font: Thule Edicions

Sergi Portela / Clijcat / Faristol