Carregar un cotxe elèctric amb energia solar és possible?

Els preus de l’electricitat i dels combustibles han fet que moltes persones mirin a les energies renovables amb més interès que mai. L’ús tant de vehicles elèctrics com de sistemes d’energia solar està creixent ràpidament. La consultora Deloitte afirma que les vendes de vehicles elèctrics creixeran dels 2,5 milions el 2020 a més de 31 milions de cara a 2030, la qual cosa representarà el 32% de les vendes de cotxes nous.

D’altra banda, després d’un creixement rècord el 2020, Wood Mackenzie afirma que només enguany les instal·lacions de sistemes d’energia solar residencials creixeran un 18%. Però és possible utilitzar els panells solars per a carregar el nostre cotxe elèctric?

La resposta és un sí rotund. Es tractaria de la combinació perfecta a l’hora d’apostar per una mobilitat sana i sostenible. Perquè et facis una idea, per a recórrer 160 quilòmetres, un vehicle elèctric estàndard necessita la mateixa quantitat d’electricitat que una llar fa servir de mitjana cada dia per a fer funcionar els seus electrodomèstics. Atès que el 80% de la càrrega dels cotxes es realitza en la llar, aprofitar l’energia solar per a carregar un vehicle elèctric – en lloc de carregar-lo amb energia generada a partir de combustibles fòssils – és més respectuós amb el medi ambient, redueix la pressió sobre una xarxa ja sobrecarregada i pot ajudar els propietaris a reduir els costos d’electricitat.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat