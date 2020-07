Carrefour obrirà al locals de l’Andorra 2000 el proper setembre

La multinacional de supermercats Carrefour ha anunciat avui els seus plans per obrir el seu primer hipermercat a Andorra després de la signatura d’un acord de franquícia entre Carrefour Partenariat International i el Grup Pyrénées.

La botiga prevista de 6.000 metres quadrats ocuparà l’espai de l’històric Andorra 2000, s’obrirà al setembre i inclourà una oferta de restauració de la cadena Bon Appétit i molts altres serveis.

Durant els propers dos anys, el Grup Pyrénées treballarà al costat de Carrefour en el desenvolupament de diverses botigues a Andorra, segons ha detallat el minorista.

“Estem molt contents d’introduir la nostra marca insígnia Carrefour a Andorra gràcies a la nostra nova associació amb Grup Pyrénées”, ha declarat Patrick Lasfargues, director executiu de Carrefour Partenariat International. “Per tant, proporcionarem a tots els nostres clients una oferta única dels millors productes Carrefour d’Espanya i França”.

Gran oportunitat

Així mateix, Patrick Pérez, president i conseller delegat del Grup Pyrénées, ha dit que l’obertura prevista és una “gran oportunitat” per al negoci i per a reforçar la seva posició de líder en el mercat. “La imatge de qualitat del Grup Pyrénées es veurà reforçada per l’arribada d’un dels líders europeus del sector“, ha dit.

Font ESM