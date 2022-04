Aquesta frase que s’ha estès en el temps, significa literalment: “agafa el dia”, ens anima a aprofitar el present davant la constància de la brevetat del temps. S’atribueix al poeta romà Horaci. Cosa que significa que han passat segles i segles i ha continuat sobrevivint. Una expressió que alguns usen com a bandera per a viure la seva vida.

No cal sacrificar el futur a costa del present, però sí cal saber viure el present sense pensar en el futur. És tota una filosofia que ens porta a la saviesa. Cal aprendre a gaudir de les petites coses, cal viure el moment en el qual estàs, l’instant que està succeint.

És un concepte ampli i difícil que cada persona ha personalitzat al llarg del temps. No deixa de ser una cultura ancestral. Que, si saps encaixar, i incloure en el teu propi estil de vida, sense cap mena de dubte, millorarà la nostra essència.

Si continuem filosofant… diuen que els éssers humans som energia. I una de les lleis de l’energia és que aquesta ni es crea ni es destrueix només es transforma. Posats a transformar l’energia fem-ho a favor nostre. Transmutem com els alquimistes el ferro en or, l’energia en positiu. Si et sembla impossible comença dient: Carpe Diem i continua avançant amb: No es recorden els dies, es recorden els moments. “No comptis els dies, fes que els dies comptin”.

