Carolina Poussier, nova presidenta de la Federació de Ciclisme

Segona per la dreta, la nova presidenta de la FAC, Carolina Poussier. Foto: Cedida

La candidatura encapçalada per Carolina Poussier ha guanyat aquest dijous, 21 de novembre, les eleccions a la presidència de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC). La llista de Poussier, amb el seu equip, s’ha imposat en aconseguir un total de 73 vots, per 47 que ha obtingut la candidatura rival que també es presentava a la contesa.

Tal com informen des de la candidatura guanyadora, amb un total de 123 vots escrutats, Carolina Poussier serà la nova presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme en el període comprès entre l’any 2024 i el 2028. L’altra llista que competia per a comandar la federació era l’encapçalada per Enric Fontbernat.