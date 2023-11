Carolina Bartumeu, concert “inesperat” al VIII Cicle de música Cambra Romànica

La violoncel·lista andorrana, Carolina Bartumeu (Amics Cambra Romànica)

Un petit problema personal, de salut, d’un dels components del grup Trio Nacedo, que estava convidat al cicle, ha obligat a l’associació Amics Cambra Romànica a buscar una solució, ràpidament, per a poder oferir el concert previst per a aquest dissabte, dia 11 de novembre, a Soldeu. Serà la violoncel·lista andorrana Carolina Bartumeu, qui oferirà una actuació com a solista amb un títol tan suggestiu com “Bach i els ocells”.

El repertori gira entorn d’aquests dos conceptes, el músic barroc del qual s’interpretaran tres de les seves suites, i altres peces amb relació amb les aus i molt apreciades en el repertori habitual de violoncel, tals com El cigne, de Saint-Saens o bé la popular Cant dels ocells. El concert tindrà lloc a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu, a les 17 hores.

El concert és gratuït, però es recomana fer reserva prèvia a través de la pàgina web de l’associació (www.amicscambraromanica.ad). Al final del concert s’oferirà coca i xocolata als assistents.

Està previst que, més endavant, possiblement al 2024, el Trio Nacedo pugui venir a Andorra per a oferir el concert que ha quedat anul·lat i que oferia un dels clàssics de la música de cambra per a la formació de violí, viola i violoncel. L’associació Amics Cambra Romànica agraeix a la músic andorrana la facilitat per a adaptar-se a aquest imprevist.

El VIII Cicle Cambra Romànica va començar el dissabte, 21 d’octubre, i reuneix set concerts de música de cambra durant la tardor del 2023. En aquesta edició es compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA, l’ambaixada de França a Andorra i l’associació Concertante de Sitges, així com el Govern d’Andorra.





Programa de la VIII edició del Cicle Cambra Romànica

21 d’octubre. 18h. Ja celebrat

30 anys de l’ONCA – ONCA i Gerard Claret

(concertino director)





28 d’octubre. 17h. Ja celebrat

Marimbazzi Duo – obres per duo de marimbes i percussió.

Guanyadors del concurs 2022





4 de novembre. 17h. Ja celebrat

Quartet MONA – amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra





11 de novembre. 17h

Carolina Bartumeu – Bach i els ocells





18 de novembre. 12h i 17h

Concert de joves guanyadors – Quartet 4 estacions, guanyadors cat. Base concurs 2023

Quintet Vents d’Andorra – del clàssic al modern





25 de novembre. 17h

Synthèse Quartet – quartet de saxos. Guanyadors del concurs 2023