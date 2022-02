Carola Vila debuta als Jocs Olímpics amb la 47a plaça a l’skiathlon

Aquest dissabte han començat els Jocs Olímpics per als esportistes andorrans amb Carola Vila a la cursa de l’skiathlon, amb els 7,5km inicials en clàssic i els 7,5km següents en patinador. L’andorrana ha estat 47a.

Carola Vila, que sortia amb el dorsal 55 en sortida en massa, ha finalitzat 47a amb un crono de 50.28,8, a 6.15,1 de la guanyadora, que ha estat la noruega Therese Johaug amb un temps de 44.13,7. Plata ha estat la russa Natalia Neprayeva a 30,2, mentre que bronze ha acabat, en una arribada molt justa, l’austríaca Teresa Stadlober, a 30,5.

Demà es disputa la cursa masculina amb 15+15 i amb Irineu Esteve a la sortida. L’inici de la carrera serà a les 8:00h, hora andorrana.

Carola Vila, fondista: “Avui ha estat el debut a les Olimpíades, de posició potser esperava una mica millor, però penso que he fet una bona sortida i bona part de carrera en clàssic, i la veritat és que em quedo amb aquestes sensacions. Després a l’skating sí que he patit una mica més. Ha sigut una carrera dura i llarga, però prou bé, contenta perquè és el debut, i estic motivada per les altres carreres”.

Joan Erola, tècnic: “Ha fet una cursa del nivell que està fent aquesta temporada. En clàssic ha fet una secció superbona, ha entrat al canvi d’esquís la 37 o la 38 i ha fet una molt bona cursa en clàssic. En skating, la primera volta li ha costat adaptar-se al canvi de disciplina a nivell físic, muscular. Potser no ha sigut tan bona en skating com en clàssic, però penso que al final la posició final és el nivell seu. Sortia la 55 i ha arribat per davant d’aquesta posició. El seu nivell era el 55, que era el dorsal que tenia, i hem arribat per davant, i estem contents en el sentit que ha fet una cursa molt correcta i bona, i sobretot en clàssic”.

Irineu Esteve, fondista: “Una pista bastant dura, i el clima tampoc ajuda molt, així que espero una cursa lenta, però molt, molt dura. Esperem estar al grup principal, aguantar allà i després ja es farà la selecció en skating, i a veure com surt”.