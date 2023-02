Carola Vila davant dels Campionats del Món: “Tinc bastant bones sensacions”

Imatges: FAE

Arriba el torn per a Carola Vila als Campionats del Món d’esquí de fons de Planica, a Eslovènia. L’esquiadora andorrana competirà demà dissabte als 15km skiathlon (7,5 en clàssic i 7,5 skating). Avui l’andorrana ha entrenat a una pista adjacent a la de carrera en estar, aquesta, reservada a la competició que tindrà lloc a les 15:30h amb l’skiathlon masculí i Irineu Esteve a la sortida. Amb tot, avui era una sessió d’activació i sobretot de provar el material de cara a la cita de demà.

“Tinc bastant bones sensacions”, ha explicat la fondista andorrana, que ha indicat que tot i no poder esquiar a l’escenari de la competició, l’entrenament ha anat fluid: “No ens han deixat en pista de carrera perquè després de l’entrenament d’avui hi ha l’skiathlon d’homes, una pena no poder haver-la vist, però ja l’hem pogut entrenar aquests últims dies i les sensacions són bones. La pista m’agrada, així que estem motivats per a demà”.

L’andorrana està anant a més aquesta part de la temporada, i ja ho va demostrar a les Copes del Món que va disputar abans d’aquesta cita mundialista, on es va trobar amb un bon ritme de carrera: “Jo arribo bé. Últimament estem tenint millors sensacions que a principi de temporada i ja he fet un parell de Copes del Món que han anat prou bé, així que esperem a veure si podem fer una bona cursa”.

La cita per a Carola Vila és demà dissabte, a les 14:00h.