Carola Vila, al top 10 de la cursa de rollerski de Sovere, Itàlia

Carola Vila ha competit aquest cap de setmana en una cursa de rollerski a Itàlia, dins del procés de treball de pretemporada. L’andorrana va ser 10a. Vila va finalitzar els 7,7km de la cursa de roller -Trofeu Penne Nere GSA Sovere- en la 10ª posició, amb + 2.32 respecte a la vencedora, la italiana Cristina Pittin, que es va imposar amb 31.59.

Així mateix, també va competir l’espanyol Imanol Rojo, que entrena a l’estructura de la FAE, i que va ser 8è a 29 segons del guanyador, l’italià Francesco de Fabiani. No va competir, com ja estava previst, Irineu Esteve, que continua amb el seu treball de recuperació de la clavícula, però que poc a poc comença a entrenar amb normalitat.

Passo-Lavatze, Oberhof i l’Sportful

L’equip es troba ara a Passo-Lavatze, tenint com a programa sessions de treball físic perquè no hi ha neu als glaciars per a entrenar l’esquí de fons. L’entrenament de roller-ski és fonamental aprofitant un circuit que hi ha a Lavatze.

Així, l’equip tornarà a Andorra el pròxim dissabte. La idea inicial era tornar a marxar el dia 25 a un glaciar, però la manca de neu no ho permet. Per tant, l’estructura de fons es desplaçarà a Oberhof per a entrenar al túnel d’esquí que hi ha a la ciutat alemanya, i s’hi estarà fins l’1 octubre, quan competirà a la cursa Sportful. Per a aquesta cita, la intenció és que Irineu Esteve pugui estar en condicions de competir per a fer, així, el treball d’intensitat òptim d’aquesta pretemporada.